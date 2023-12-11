Горожанка увидела в центре Пензы оскорбляющий женщин плакат

11.12.2023 | 16:32

Жительницу Пензы покоробила надпись на вывеске в центре города. «Голой тебе лучше» указано в рамке, висящей на доме № 71 на улице Московской.

«Нечасто бываю в центре, не знаю, как давно висит там эта оскорбительная надпись. Да, она именно оскорбительная по отношению ко всем женщинам. Унижающая», - написала горожанка в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru.

Плакат висит на стене помещения, в котором расположен бар. Кроме него, есть еще «То самое время, то самое место», «Если ты ждал знак, то вон он» и др.

«Давайте рядом повесим: «Умным ты был бы лучше», «С мужским характером ты был бы лучше», «Встав с дивана, ты был бы лучше»... Но автор, видимо, мужчина, так что имеем то, что имеем. То, какое отношение к женщине воспитывается в подрастающем поколении такими надписями, и так понятно», - добавила пензячка.

Ранее в Мокшане не всем сельчанам пришелся по вкусу креатив от сотрудников продуктового магазина. В торговой точке нарисовали на окне Снегурочку - растрепанную, в шубе с оторванным рукавом и бутылкой алкоголя под мышкой. На одной ноге у нее розовая туфля, на другой - домашняя тапочка. Кокошник сдвинут набок и вот-вот упадет с головы. «Вы считаете нормальным добрый, светлый праздник Новый год превращать в разврат какой? Чему учит или кого радует подобный рисунок?» - обратился к администрации магазина человек, сделавший фото.