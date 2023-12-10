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Глас народа

Разврат: Снегурочку на стекле магазина в Мокшане одобрили не все

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Креатив от сотрудников продуктового магазина в Мокшане пришелся по вкусу не всем сельчанам. В торговой точке подготовились к Новому году и нарисовали на стекле традиционный персонаж праздника - Снегурочку. Но выглядит девушка очень непривычно.

Фото витрины появилось в местной группе в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 10 декабря.

Художник изобразил Снегурочку растрепанной, в неопрятном виде, в шубе с оторванным рукавом, с бутылкой алкоголя под мышкой. На одной ноге - розовая туфля, на другой - домашняя тапочка. Кокошник сдвинут набок и вот-вот упадет с головы.

«Вы считаете нормальным добрый, светлый праздник Новый год превращать в разврат какой? Чему учит или кого радует подобный рисунок?» - обратился к администрации магазина сельчанин, сделавший фото.

Его мнение разделили не все пользователи, оставившие комментарии под постом. Части из них такая Снегурочка пришлась по вкусу, образ сочли веселым и карикатурным.

«Очень даже креативная мадам, как раз под сегодняшнюю молодежь. 21-й век все-таки. Алкоголь, вейп - все это развито!!! Смиритесь, «мирные жители», терпите и «наслаждайтесь», - высказалась одна из участниц обсуждения.

«Сотрудники, конечно, старались, создавая новогоднее настроение для себя и посетителей магазина, но, увы и ах, мне лично тоже такое не нравится. Так как в магазин ходят, кроме алкашей и молодежи, еще и маленькие дети с родителями, и что они увидят при входе?» - задала вопрос другая.

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