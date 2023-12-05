В Заречном лось проигнорировал попытку собаки поторопить его

05.12.2023 | 12:00

В Заречном еще один лесной великан попал в объектив. Видеокамера запечатлела, как огромный самец лося поднимается по насыпи на полотно дороги и медленно начинает его пересекать.

Неожиданно вслед за сохатым на дорогу выскакивает собака и принимается его облаивать. Она подбегает настолько близко, что оказывается у задних копыт. По всей видимости, ей хочется, чтобы лось в испуге ускорил ход или даже побежал, однако тот продолжает движение, не обращая никакого внимания на «моську».

Собака явно домашняя - на ней для защиты от холода надет комбинезон. По-видимому, хозяин спустил ее с поводка, а шествующий лось увлек за собой.

«Спокойный какой, а мог и копытом дать, у нее черепушка бы не выдержала. На заметку хозяину собаки», - прокомментировал один из подписчиков.

Лоси нередко становятся героями видеозаписей, которые выкладывают зареченцы, в закрытом городе привыкли к соседству с этими дикими животными. Однако осторожность в общении с парнокопытными гигантами не будет излишней. Иногда их поведение может представлять угрозу для человека.

Так, в 2015 году самец, защищая лосиху с лосенком, проявил агрессию по отношению к горожанке. Он сбил женщину с ног и боднул рогом. А несколько лет назад двое самцов устроили бой за самку прямо во дворе многоэтажки.

Горожанам следует помнить несколько правил. Лось наносит удары передними копытами, поэтому обходить его при встрече лучше сзади. Если животное приближается, надо не бежать, а сойти с его пути и скрыться за какой-либо преградой. Не нужно кричать или замахиваться на сохатых, пытаясь прогнать их.

И даже если очень хочется сделать красивое селфи с лосем, не стоит подходить к нему близко - поведение дикого животного предугадать невозможно.