25.09.2018 | 12:40

В группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, снятое в Заречном. Его выложил в Сеть Михаил Кудряшов, дав название: «Утро начинается не с кофе! Любовные разборки лосей!».

Зареченец заснял битву двух сохатых. Сначала самцы мирно стоят на газоне, один из них почесывается мордой о ствол сосны. Но ситуация меняется, как только появляется лосиха. Она поочередно обнюхивает потенциальных женихов (осень - время гона у этих парнокопытных), и тут же начинается яростная схватка.

Упираясь рогами и взрывая землю копытами, соперники пытаются вытеснить друг друга с газона. Лосиха же то подходит ближе, то отбегает на безопасное расстояние, наблюдая за боем. В пылу сражения оба лося сталкиваются с припаркованной у газона машиной. Судя по всему, автомобиль получил повреждения.

Весь бой длится около трех минут. Одному из лосей удается повергнуть противника наземь. Воспользовавшись моментом, победитель подхватывает соперника рогами под заднюю ногу и выдворяет с газона.

На последних кадрах записи видно, как по месту сражения проходит лосиха.

Пользователи Сети активно обсуждают видео, причем многих интересует не сама битва лесных великанов, а повреждения, нанесенные ими автомобилю.

«Это мой двор, и моя машина стояла рядом с этой «Киа». В конце видео видно зеленый «Ниссан», мне повезло - мою не задели», - написал один из комментаторов.

«Вот так и убивать будут, а какой-нибудь дурачок снимать будет и не поможет...» - высказала сожаление жительница Пензы. Она даже предложила «погреметь в кастрюлю», чтобы разогнать драчунов.

Однако другая пользовательница возразила ей: «А по-вашему, что снимающий должен был сделать? Вы явно не из Заречного. И если лоси вот так сцепились, тут ничего не сделаешь, не разнимать же их. Если это случается где-то около школ или д/садов, тогда сразу мчс-ников вызывают, а они следят, чтобы люди их обходили. Силу-то к ним не применишь, вон какие агрессивные… Когда так сцепляются, хоть чем греми».