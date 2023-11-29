В Пензе на маршруте № 2а из трех машин осталась одна

Жительница Пензы Татьяна У. считает, что маршрутку № 2а, соединяющую Дальнее Арбеково с микрорайонами Кривозерье и Бригадирский Мост, дождаться невозможно.
«Маршрутки 2а совсем не ходят. Что планируете с улучшением?» - задала она вопрос на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».
Ответ пришел из Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.
«В настоящее время маршрут № 2а обслуживает 1 автобус по следующему графику:
- отправление от остановочного пункта «ст. Кривозеровка» - 6:50; 9:30; 13:15; 16:40;
- отправление от остановочного пункта «Арбековская Застава» - 8:15; 11:50; 15:00.
В министерстве также добавили, что у перевозчика нет возможности увеличить количество автобусов на линии.
Пензенцы не первый раз жалуются на отсутствие маршрутки № 2а. В августе в ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области» рассказали, что на линию выходят три машины - остальные сломались, а запчастей для их ремонта нет. Теперь, по-видимому, поломка настигла еще два транспортных средства.
По одной машине осталось на некоторых других пензенских маршрутах - № 6 (Междуречье - Кардиоцентр), № 17 («Ритэйл Парк» - ул. Титова), № 68 (Тепличный - Арбековская Застава), 75 (ул. Водопьянова - ул. Минская). А маршрут № 21 (Южная Поляна - Пенза-I) обслуживают две старенькие «Газели».
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