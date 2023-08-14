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Из жизни

«Можно ждать до зимы!»: выяснилось, куда делись маршрутки № 2а

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Жителей Пензы возмущает график движения маршрутки № 2а. «Ее можно ждать до зимы, а все равно не придет. Сколько машин выпускают на линию?» - обратился горожанин в рубрику «Вопрос - ответ» на портале PenzaInform.ru.

Как пояснили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», муниципальный маршрут регулярных перевозок № 2а ст. Кривозеровка - Арбековская Застава обслуживает перевозчик ООО «Пензенские перевозки» по нерегулируемому тарифу. По данным региональной навигационно-информационной системы, ежедневно на маршрут выпускаются три машины.

«Несоблюдение установленных интервалов движения связано с поломкой имеющегося у перевозчика подвижного состава, а также длительностью ожидания дорогостоящих запасных частей для ремонта», - объяснили в ведомстве.

Сейчас ООО «Пензенские перевозки» ищет возможность увеличить число машин на маршруте и сократить интервал движения.

Кстати, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сами проверили и убедились, что установленный график не соблюдается. Информацию передали в министерство цифрового развития, транспорта и связи для принятия мер в отношении перевозчика.

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