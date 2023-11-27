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Из жизни

Водители попросили скорректировать работу светофора на Суворова - Чехова

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Не всех автомобилистов устраивает режим работы светофоров на пересечении улиц Чехова и Суворова в центре Пензы. Некоторые водители считают, что для облегчения проезда необходимы корректировки.

«Нельзя ли увеличить интервал работы зеленой стрелки? Очень коротко для поворота с Чехова на Суворова налево, тем более что общественный транспорт постоянно выдавливает легковой», - с таким вопросом в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился один из читателей.

Просьба пензенца была направлена в городскую администрацию, откуда в понедельник, 27 ноября, поступил ответ.

«Режим работы светофорного объекта на пересечении улиц Суворова и Чехова рассчитан исходя из требований нормативной документации», - пояснил заместитель главы органа местного самоуправления Ярослав Щигорев.

Вносить какие-либо изменения в настоящее время не планируют.

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