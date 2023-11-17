На Сухумской водитель грузовика не заметил ребенка на дороге

17.11.2023 | 11:46

На улице Сухумской в Пензе водитель КамАЗа не заметил пешехода-школьника. Наезда удалось чудом избежать.

Опасный момент на дороге снял видеорегистратор одного из водителей. Кадры были сделаны 15 ноября в 7:36, но появились в соцсети «ВКонтакте» 17-го числа.

Владелец регистратора двигался по Сухумской в сторону пересечения с улицей Терновского. Он притормозил у пешеходного перехода.

В это время по тротуару параллельно движению владельца регистратора шел мальчик. Он достиг пересечения пешеходной зоны и внутриквартальной дороги, где ожидал выезда на главную дорогу шофер КамАЗа. В момент, когда школьник оказался перед кабиной грузовика, тот начал движение.

Мгновенная реакция уберегла ребенка от попадания под колеса. Он отскочил в сторону, оказавшись на проезжей части, к счастью, пустой. Затем школьник продолжил свой путь, а шофер - свой.

«Родители, напомните своим детям правила перехода улиц и перекрестков. Хорошо, что мальчик отскочил, водитель КамАЗа его вообще не видел!» - прокомментировал видео автор.