На ликвидацию свалок в Пензе предлагают потратить почти 45 млн

44 млн 521 тыс. рублей предлагается направить из бюджета Пензы на ликвидацию стихийных свалок.
Об этом в среду, 22 мая, доложила депутатам городской думы начальник финансового управления Ольга Завьялкина. По ее словам, средства планируется выделить за счет увеличения плана по доходам и перераспределения денег.
В частности, администрации Железнодорожного района предлагается выделить 12 млн 363 тыс. рублей, Ленинского - 7 млн 742 тыс., Октябрьского - 8 млн 126 тыс.
Больше всего получит администрация Первомайского района - 16 млн 290 тыс. рублей.
Окончательное решение депутаты примут на сессии, которая состоится 31 мая.
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