На ликвидацию свалок в Пензе предлагают потратить почти 45 млн

23.05.2024 | 09:34

44 млн 521 тыс. рублей предлагается направить из бюджета Пензы на ликвидацию стихийных свалок.

Об этом в среду, 22 мая, доложила депутатам городской думы начальник финансового управления Ольга Завьялкина. По ее словам, средства планируется выделить за счет увеличения плана по доходам и перераспределения денег.

В частности, администрации Железнодорожного района предлагается выделить 12 млн 363 тыс. рублей, Ленинского - 7 млн 742 тыс., Октябрьского - 8 млн 126 тыс.

Больше всего получит администрация Первомайского района - 16 млн 290 тыс. рублей.

Окончательное решение депутаты примут на сессии, которая состоится 31 мая.