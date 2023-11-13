Водители указали дорожникам на неисправный светофор в Терновке

13.11.2023 | 14:57

Пензенские водители обратили внимание на странную работу светофора на перекрестке улиц Перспективной и Центральной.

«Красный свет не горит, полностью как будто перекресток становится нерегулируемый... Зеленый свет работает нормально», - написал вечером в субботу, 11 ноября, один из автолюбителей в соцсети «ВКонтакте», приложив фото.

«После урагана красная секция на данном перекрестке отказала, до сих пор там так работают светофоры. Так что, если вы там едете и видите, что у вас не горят сигналы, остановитесь и ждите зеленый. И по **** (неважно. - Прим. ред.), что сзади сигналят, иначе вы поедете под запрещающий сигнал и не дай бог ДТП произойдет», «Да там уже довольно давно так. Я сам лично в это заблуждение попал. И даже сигналил впереди стоящий машине», - указали в комментариях другие водители.

На сообщение отреагировали и в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

«В настоящее время проводится анализ причины неисправной работы светофорных объектов на перекрестке улиц Перспективная - Центральная. По результатам анализа будут проведены работы по ремонту данного светофорного объекта», - пообещал специалист ведомства.