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Глас народа

Новые светофоры на проспекте Строителей мешают жителям

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Горожанин Сергей обратился в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» с жалобой на громкий звук новых светофоров, установленных на проспекте Строителей в районе ТЦ «Берлин» и «Проспект».

По словам мужчины, регулирующие устройства срабатывают одновременно, их сигнал раздается в унисон и слышен на многие метры в округе.

«Ночью эти светофоры почему-то не переводятся в бесконтрольный режим. Сейчас лето, жара, окна открыты, звук от этих светофоров по ночам мешает спать. Конечно, забота о людях с ограниченными возможностями - это хорошо, но почему от этого должны страдать остальные? Спать невозможно. Я сомневаюсь, что толпы слабовидящих по ночам только и делают, что переходят по этим пешеходным переходам», - выразил собственное мнение Сергей.

Он обратился к властям с просьбой уменьшить громкость звукового сигнала или ночью переводить светофоры в режим ожидания.

В июне прошлого года из-за регулирующих устройств покоя лишились жители домов рядом с пересечением улиц Кирова и Кураева в Пензе. Громкий сигнал раздражал днем и мешал спать ночью. В итоге специалисты наладили уровень звука.

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