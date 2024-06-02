Новые светофоры на проспекте Строителей мешают жителям

Горожанин Сергей обратился в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» с жалобой на громкий звук новых светофоров, установленных на проспекте Строителей в районе ТЦ «Берлин» и «Проспект».
По словам мужчины, регулирующие устройства срабатывают одновременно, их сигнал раздается в унисон и слышен на многие метры в округе.
«Ночью эти светофоры почему-то не переводятся в бесконтрольный режим. Сейчас лето, жара, окна открыты, звук от этих светофоров по ночам мешает спать. Конечно, забота о людях с ограниченными возможностями - это хорошо, но почему от этого должны страдать остальные? Спать невозможно. Я сомневаюсь, что толпы слабовидящих по ночам только и делают, что переходят по этим пешеходным переходам», - выразил собственное мнение Сергей.
Он обратился к властям с просьбой уменьшить громкость звукового сигнала или ночью переводить светофоры в режим ожидания.
В июне прошлого года из-за регулирующих устройств покоя лишились жители домов рядом с пересечением улиц Кирова и Кураева в Пензе. Громкий сигнал раздражал днем и мешал спать ночью. В итоге специалисты наладили уровень звука.
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