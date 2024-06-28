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Общество

Проблемы на каждом светофоре: в Пензе не заработала зеленая волна

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На проспектах в Пензе до сих пор не настроили зеленую волну. Тему подняли на сессии городской думы в пятницу, 28 июня.

«Раньше была зеленая волна на проспектах Победы и Строителей, сейчас она не работает. Я сегодня ехал в думу, и не было такого светофора, на котором бы я не постоял минуту. Вот просто на себе это почувствовал. Раньше можно было по проспекту Победы доехать до памятника практически без остановки. Когда будет восстановлена зеленая волна?» - поинтересовался депутат Сергей Лукичев.

Замначальника управления ЖКХ Георгий Баженов пообещал рассмотреть вопрос совместно с ГАИ.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин поддержал депутата, но напомнил, что полномочия по регулировке светофоров переданы в область.

«Надо какое-то письмо направить, что светофоры разрегулированы, это создает серьезные проблемы. Да, раньше можно было по проспекту [Победы], если ты попал в зеленую волну, спокойно ехать до «Глобуса», сейчас - проблемы на каждом светофоре. Давайте подумаем над этим вопросом», - резюмировал он.

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