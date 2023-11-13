Пензенцы жалуются на неработающие фонари на сданной год назад дороге

13.11.2023 | 09:40

Жители Арбекова просят обратить внимание на длительное время неработающие фонари на участке проспекта Строителей.

«Хотелось бы узнать, почему на проспекте Строителей не горят уличные фонари в течение месяца. Конкретно от «Ростикс» до ТЦ «Весна», - такой вопрос попросили PenzaInform.ru обнародовать горожане.

Люди отмечают, что отсутствие освещения особенно опасно напротив библиотеки им. Лермонтова, поскольку там находится и пешеходный переход, и остановки, и провал асфальта на крайней левой полосе проезжей части. Дефект не устраняют с июня, жалуются пензенцы.

«Его видно вечером непосредственно только тогда, когда к нему подъезжаешь», - уточнил местный житель.

Пензенцы ждут и надеются, что наводить порядок - и на дороге, и с освещением - наконец кто-то примется.

«Не хотят заниматься проблемой. Управление ЖКХ отписалось, что идет процесс передачи фонарей на баланс города и, пока процесс не завершится, света не будет... Тут как раз самые свежие фонари, всего год назад в рамках реконструкции дороги установили. Но они бесхозные до сих пор. Поэтому не горят», «Фонари не горят с того момента, как сдали данный участок дороги», - поделились водители в телеграм-канале PenzaInform.