Около заправки в Арбекове поселилась косуля

10.06.2024 | 15:21

В Дальнем Арбекове, неподалеку от автозаправки на 625-м километре трассы М-5, уже два месяца живет косуля, сообщил пензенец в соцсети «ВКонтакте». Мужчина снял животное и выложил видео в местную группу.

«Спасите косулю. Как видно по видео, уже истощенная и беспомощная. Звонили в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области - толку никакого», - указал автор поста.

Редакция PenzaInform.ru обратилась в министерство за комментарием. В ведомстве сообщили, что дикие животные в городе - это зона ответственности полиции и МЧС, но тем не менее сотрудники минлесхоза в курсе проблемы и уже выезжали на место.

«Обычно в таких ситуациях животное отлавливают и вывозят в лес. В данном случае это невозможно. Вокруг оживленные дороги, косуля начнет метаться и непременно в итоге бросится на проезжую часть. Она погибнет, а также создаст угрозу безопасности людей», - рассказали в пресс-службе минлесхоза.

Что касается состояния животного, то оно не истощено. Косуля сама находит себе пропитание, а также ее подкармливают местные жители.