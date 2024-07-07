В мэрии ответили, почему путепровод на Перспективной без освещения

07.07.2024 | 12:17

В мэрии Пензы ответили на вопрос, почему путепровод на Перспективной до сих пор остается без освещения.

Объект открыли в 2023 году, однако вскоре водители заметили неладное. Фонари не горели, и людям приходилось ездить в темноте.

Выяснилось, что сети освещения еще не успели передать на баланс обслуживающей организации.

«В связи с этим бюджетные средства на содержание не доводятся», - сообщили специалисты администрации в ответ на жалобу горожанина в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, сам путепровод не является муниципальной собственностью.

«После передачи сетей уличного освещения по ул. Перспективной на баланс обслуживающей организации работы по их содержанию будут проводиться в соответствии с установленными требованиями», - добавили в мэрии.