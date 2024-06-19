В районе улицы Нейтральной заработали фонари

19.06.2024 | 21:29

В Пензе на участке от улицы Нейтральной до выезда из областного центра в сторону Заречного, а также на Ахунском переезде заработали фонари. Об этом сообщил глава города Александр Басенко на своей странице в «ВКонтакте».

«Работы в этом микрорайоне велись в два этапа. В 2022 году были установлены 40 светоточек, в этом году смонтировано еще 60 опор - от базы отдыха «Костер» до остановки общественного транспорта «Ахунский переезд», - рассказал он.

Общая протяженность электросетей составила 3,5 километра.

По словам главы города, в этом году будут освещены еще 4 участка.

«Дорога по улице Долгой на отрезке между остановками «Барковка» и «Пристань»; дорога по улице Антонова от дома № 47 до дома № 5Р; 1-й и 3-й проезды Лобачевского; участок дороги от улицы Нейтральной до поворота на улицу Баталина», - уточнил Басенко.

На последнем объекте уже смонтировано 2 043 метра проводов, установлено 46 светоточек. Сдать его хотят в августе.