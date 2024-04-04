Фонари в районе Нейтральной появятся до середины июня

04.04.2024 | 12:58

В Пензе приступили к установке опор освещения на участке от улицы Нейтральной до выезда из областного центра в сторону Заречного. Фонари появятся и на Ахунском переезде.

Работы в микрорайоне разбиты на два этапа. На первом, который завершили в прошлом году, специалисты установили 40 светоточек. В 2024-м появится еще 61. Их разместят в районе базы отдыха «Костер» и в направлении остановки «Ахунский переезд».

«Опоры освещения на место доставлены, размечены места их установки. Проведен монтаж проводов для магистральных воздушных линий электропередач протяженностью 1 702 метра», - сообщил в четверг, 4 апреля, глава Пензы Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас специалисты завершили установку 6 опор. В ближайшие дни подрядчик будет работать в районе переезда.

Задачу планируют выполнить до середины июня.

Пензенцы часто жаловались на отсутствие освещения в этой части города.

«Нам говорили, что сеть расширят до выезда в сторону Заречного. Очень ждем, когда будут закончены работы. Я этой дорогой постоянно пользуюсь, домой возвращаюсь в темное время суток, некомфортно», - рассказала в конце марта на личном приеме у губернатора пензячка Светлана Токарева.

Глава региона ответил, что освещение появится: работы спланированы, подрядчик определен, материалы закуплены.