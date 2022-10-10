На проспекте Строителей открыли участок новой дороги

10.10.2022 | 19:05

После открытия участка новой дороги на проспекте Строителей потребуется время для того, чтобы привыкнуть к изменившейся схеме движения и автомобилистам, и пешеходам. Пока здесь сделано немного. Знаков нет, да и некоторые светофоры, вероятнее всего, установлены как временный вариант.

Сданным объект считать еще рано. На новых световых опорах нет ламп, отсутствует и остановочный павильон в заездном кармане у областной библиотеки имени Лермонтова. Все это появится в процессе работы. Главное, что по арбековскому проспекту уже пустили транспорт.

Водителям проще. У них нет другого пути, кроме как по новой дороге: на прежнюю проезд закрыт, на кольце у торгового центра перекопано. А вот пешеходы в замешательстве, не зная, где пересекать проезжую часть.

«Движение организовано не очень хорошо», - отметила горожанка.

«Там остановка, а здесь переход, что такое? Вот и бегай сюда! А здесь еще и не останавливаются, бибикают», - пожаловалась женщина.

На каждом из участков одностороннее движение. Три полосы в направлении улицы 65-летия Победы и несколько в сторону центра. Эта дорога - лишь фрагмент большого проекта по улучшению транспортной инфраструктуры в Дальнем Арбекове, о чем не раз говорили чиновники, когда комментировали ход работ.

По словам и. о. начальника Управления капитального строительства г. Пензы Вадима Астафьева, реконструкция объекта магистрали Второго микрорайона Арбеково соединит проспект Строителей в районе улицы Ладожской с участком дороги «624-й километр. Развязка» с дальнейшим выходом к трассе М5.

Так что открытие дороги только один из шагов на пути к реализации транспортного проекта в Арбекове.