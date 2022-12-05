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Общество

На площади Ленина установили одну числовую инсталляцию вместо двух

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На площади Ленина в Пензе завершился монтаж новогодней инсталляции «2023». Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила пресс-служба администрации города.

Если раньше числовых композиций было две, со стороны улицы Московской и со стороны Кирова, то в этом году лишь одна - напротив сквера «Копилка пословиц».

«Также на площади Ленина смонтирован домик Деда Мороза, завершается украшение главной елки», - уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что цифра 3 обошлась городскому бюджету в 301 тысячу 600 рублей.

В целом на украшение областного центра к Новому году выделили примерно 1,7 млн рублей. Сумма включает в себя, в частности, монтаж и демонтаж елки, установку небольших светодиодных елочек и инсталляции «2023».

Для сравнения: в конце 2021 года на праздничное оформление Пензы направлялось 6 млн руб. При этом 3,5 млн потратили на ремонт световых конструкций и закупку елочных игрушек, которые несознательные граждане забрали домой в качестве сувениров.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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