На площади Ленина установили одну числовую инсталляцию вместо двух

05.12.2022 | 11:19

На площади Ленина в Пензе завершился монтаж новогодней инсталляции «2023». Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила пресс-служба администрации города.

Если раньше числовых композиций было две, со стороны улицы Московской и со стороны Кирова, то в этом году лишь одна - напротив сквера «Копилка пословиц».

«Также на площади Ленина смонтирован домик Деда Мороза, завершается украшение главной елки», - уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что цифра 3 обошлась городскому бюджету в 301 тысячу 600 рублей.

В целом на украшение областного центра к Новому году выделили примерно 1,7 млн рублей. Сумма включает в себя, в частности, монтаж и демонтаж елки, установку небольших светодиодных елочек и инсталляции «2023».

Для сравнения: в конце 2021 года на праздничное оформление Пензы направлялось 6 млн руб. При этом 3,5 млн потратили на ремонт световых конструкций и закупку елочных игрушек, которые несознательные граждане забрали домой в качестве сувениров.