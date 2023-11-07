Вызывной светофор на ул. Попова заставляет пензенцев лезть в грязь

07.11.2023 | 09:26

Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как на улице Попова в Пензе появился вызывной светофор напротив парка «Союз», а доступ к кнопке для пешеходов так и не обустроили.

Летом, пока было сухо, проблема не стояла остро. С наступлением осени она стала актуальной.

Речь идет о кнопке со стороны Олимпийской аллеи.

Пензенцы надеялись, что подход к ней обустроят во время ремонта улицы Попова, но изменений не произошло. Чтобы нажать на кнопку, нужно испачкать обувь в грязи.

Улицу Попова ремонтировали с середины сентября. Шире, чем была, дорога не стала, но новшества планировались. Так, к примеру, намечались перенос остановки «Детский дом» на несколько метров в сторону Губернского лицея и создание заездного кармана.

К обустройству тротуара на Попова должны приступить до конца года.