Ремонт улицы Попова в Пензе закончат раньше обещанного срока

02.10.2023 | 12:29

На улице Попова в Пензе продолжается ремонт участка от Ленинградской до Окружной, начавшийся в середине сентября.

О ходе работ на объекте в понедельник, 2 октября, рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Михаил Парастаев.

«Уже провели работы по фрезерованию асфальтового покрытия, приступили к демонтажу бортового камня и укладке выравнивающего слоя. После продолжится работа по демонтажу бортового камня, начнется обустройство тротуаров, приступим к укладке финишного слоя», - сообщил он.

Шире, чем была, дорога не станет, но новшества будут. Так, к примеру, планируется перенести остановку (первую после парка «Союз») на несколько метров в сторону Губернского лицея и сделать заездной карман.

Вторая остановка (ближе к Окружной) останется на своем месте, в заездном кармане там необходимости нет.

Завершить ремонт планируют до 30 октября, хотя раньше говорили о конце ноября. Ускориться позволили благоприятные погодные условия.