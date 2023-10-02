Сетевое издание|18+|Понедельник|2 окт 2023|13:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Ремонт улицы Попова в Пензе закончат раньше обещанного срока

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На улице Попова в Пензе продолжается ремонт участка от Ленинградской до Окружной, начавшийся в середине сентября.

О ходе работ на объекте в понедельник, 2 октября, рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ Михаил Парастаев.

«Уже провели работы по фрезерованию асфальтового покрытия, приступили к демонтажу бортового камня и укладке выравнивающего слоя. После продолжится работа по демонтажу бортового камня, начнется обустройство тротуаров, приступим к укладке финишного слоя», - сообщил он.

Шире, чем была, дорога не станет, но новшества будут. Так, к примеру, планируется перенести остановку (первую после парка «Союз») на несколько метров в сторону Губернского лицея и сделать заездной карман.

Вторая остановка (ближе к Окружной) останется на своем месте, в заездном кармане там необходимости нет.

Завершить ремонт планируют до 30 октября, хотя раньше говорили о конце ноября. Ускориться позволили благоприятные погодные условия.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте