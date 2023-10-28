«Снеголистьевик»: зареченцы слепили фигуры из первого снега

28.10.2023 | 11:12

Первый снег, выпавший в Пензенской области, принес не только проблемы, но и радостные минуты.

Жители Заречного воспользовались подарком природы и стали по традиции лепить снежные фигуры.

Правда, не везде хватило основного материала. Пришлось добавлять дополнительный - опавшую листву.

«Первый снеголистьевик зарегистрирован на улице Братской», - написал автор фото.

«Мы с подругой тоже с утра делали», - откликнулась горожанка, продемонстрировав небольшую чистую фигурку из трех снежных шаров с ушками.