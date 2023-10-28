«Снеголистьевик»: зареченцы слепили фигуры из первого снега

Первый снег, выпавший в Пензенской области, принес не только проблемы, но и радостные минуты.
Жители Заречного воспользовались подарком природы и стали по традиции лепить снежные фигуры.
Правда, не везде хватило основного материала. Пришлось добавлять дополнительный - опавшую листву.
«Первый снеголистьевик зарегистрирован на улице Братской», - написал автор фото.
«Мы с подругой тоже с утра делали», - откликнулась горожанка, продемонстрировав небольшую чистую фигурку из трех снежных шаров с ушками.
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