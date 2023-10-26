Жители Заводского района месяцами смотрят на обломки снесенного дома

26.10.2023 | 21:32

Обломки дома № 11 на улице 9 Января в Пензе до сих пор не убраны. Здание демонтировали в июле.

Проблему поднял житель Заводского района, оставив обращение на странице Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 26 октября.

«Долго еще эта куча будет лежать? Вы работать будете? Когда это уберут? Вы узнали это место? Если нет, в чем я сомневаюсь, то это остатки ул. 9 Января, 11», - написал возмущенный горожанин.

Ответ ему пришел из управления ЖКХ. «Работы по демонтажу здания по ул. 9 Января, 11, не завершены. Мероприятия по вывозу и планировке территории запланировано выполнить до конца текущего года. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в нем.

В здании раньше располагался военкомат, потом оно несколько лет пустовало. На него поступало много нареканий от горожан: в строении неоднократно замечали людей без определенного места жительства, наркоманов.

Два раза там случался пожар. Кроме того, изношенные сети стали причиной коммунальной аварии в августе 2022-го. Вода потекла к соседнему дому № 19 на улице Крупской, затопила подвал.

2 июля очевидец сообщил, что здание наконец снесли: он зафиксировал на камеру экскаватор и гору обломков.