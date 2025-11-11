Каменец поплатился за затягивание срока отправки в армию

11.11.2025 | 18:28

24-летнего жителя Каменки осудили за неоднократное уклонение от службы в армии.

В 2023 году во время осенней призывной кампании молодого человека признали годным к военной службе с незначительными ограничениями. После этого ему вручили повестку в военкомат для отправки в войска, однако ни в назначенный день, ни позднее новобранец не пришел.

Как выяснилось, горожанин решил обжаловать решение комиссии о собственной годности, хотя этот процесс по закону не может быть основанием для отсрочки от армии и не оправдывает неявку по повестке.

В весеннюю и осеннюю призывные кампании 2024 года ситуация повторилась: молодой человек продолжал заниматься обжалованием решения в разных инстанциях.

Тогда в отношении каменца возбудили уголовное дело об уклонении от призыва. Ответчик не признал вину, однако было доказано, что он намеренно злоупотреблял правом на обжалование. За это горожанина оштрафовали на 120 000 рублей, сообщили в каменском суде.