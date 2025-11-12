Из жизни

В Белинском наказали 25-летнюю любительницу тонировки

25-летнюю жительницу города Белинского оштрафовали за любовь к тонированным стеклам машин. Она не хотела снимать пленку со своего Opel Astra.

Девушка уже привлекалась к административной ответственности. Лобовое и боковые стекла ее автомобиля пропускали 34,7% и 25,2% света соответственно, тогда как по стандарту должно быть 70%.

«Ей было выдано требование о прекращении противоправных действий путем снятия с передних ветрового и боковых стекол ее автомобиля пленочного покрытия до 14 октября», - рассказали в Белинском районном суде.

Однако в начале ноября горожанку вновь заметили за рулем тонированной иномарки.

Автолюбительницу признали виновной в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и оштрафовали на 4 000 рублей.

