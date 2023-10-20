В Пензенской области ожидается резкая смена атмосферных вихрей

20.10.2023 | 21:27

В субботу, 21 октября, в Пензенской области будет дождливо. Осадки прогнозируют синоптики регионального гидрометцентра.

Ночью уличные термометры покажут +2...+4 градуса, днем +5...+7. Ветер ожидается умеренный, но временами его порывы достигнут 15-18 метров в секунду.

Специалисты Приволжского УГМС уточнили, что с 21 по 23 октября погода в регионе предполагается неустойчивая. Причина заключается в резкой смене атмосферных вихрей.

«В субботу территория области окажется под влиянием активного циклона. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются интенсивные осадки, временами сильные и с порывистым ветром, температурный режим останется положительным в течение суток.

Затем на дежурство заступит достаточно холодный антициклон. Осадки прекратятся, похолодает: в ночные часы - до отрицательных значений, а днем - слабоположительные. В понедельник регион вновь ждет испытание непогодой. Из-за температурных перепадов осложнится обстановка на областных дорогах», - пояснили синоптики.