Сетевое издание|18+|Вторник|17 окт 2023|09:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

«Замуровали, демоны»: В Пензе дерево загородило путь жильцам пятиэтажки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во дворе пятиэтажного дома № 38 на улице Свердлова в Пензе шквальный ветер обломил огромный сук у ясеня. Об этом утром во вторник, 17 октября, рассказала местная жительница.

«Вышла из подъезда - мамочки мои, привычной дороги нет! Как говорится, замуровали, демоны. Вдоль стены пробралась к дорожке, вижу - наш дворник идет. Говорит - заявку сделаем, приедут специалисты и разгребут завал», - поведала она.

Дерево полностью загородило путь к входу в организацию, расположенную на первом этаже здания.

Машины, припаркованные рядом, не пострадали. Особенно повезло «Ладе-Гранте»: ветви скользнули по корпусу автомобиля, не повредив его.

Накануне в главном региональном управлении МЧС предупредили: утром и днем 17 октября местами по Пензенской области ожидается очень сильный ветер порывами 25-26 м/с, прогнозируется оранжевый уровень опасности. Пензенцев просят быть внимательными и осторожными.

12 октября в Пензе во время сильного ветра пострадали несколько автомобилей, на которые упали деревья и толстые ветки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте