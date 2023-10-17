«Замуровали, демоны»: В Пензе дерево загородило путь жильцам пятиэтажки

17.10.2023 | 07:53

Во дворе пятиэтажного дома № 38 на улице Свердлова в Пензе шквальный ветер обломил огромный сук у ясеня. Об этом утром во вторник, 17 октября, рассказала местная жительница.

«Вышла из подъезда - мамочки мои, привычной дороги нет! Как говорится, замуровали, демоны. Вдоль стены пробралась к дорожке, вижу - наш дворник идет. Говорит - заявку сделаем, приедут специалисты и разгребут завал», - поведала она.

Дерево полностью загородило путь к входу в организацию, расположенную на первом этаже здания.

Машины, припаркованные рядом, не пострадали. Особенно повезло «Ладе-Гранте»: ветви скользнули по корпусу автомобиля, не повредив его.

Накануне в главном региональном управлении МЧС предупредили: утром и днем 17 октября местами по Пензенской области ожидается очень сильный ветер порывами 25-26 м/с, прогнозируется оранжевый уровень опасности. Пензенцев просят быть внимательными и осторожными.

12 октября в Пензе во время сильного ветра пострадали несколько автомобилей, на которые упали деревья и толстые ветки.