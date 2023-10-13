В Пензе несколько машин пострадали от упавших деревьев

13.10.2023 | 07:54

В четверг, 12 октября, в Пензе сильный ветер стал причиной повреждения легковых автомобилей, на которые упали деревья и толстые ветки.

Фото с места происшествий попали в Сеть.

Один из таких случаев произошел у дома № 44 на улице Герцена: крышу автомобиля завалило ветвями.

В Заводском районе береза погребла под собой «Ладу».

«Ленина, 22, упало дерево на машину. Время 17:05», - написал автор снимка.

Еще одна береза придавила старенькие «Жигули».

«Упало дерево на парковке около «Тяжпрома», может, кто-то знает хозяина», - сообщил очевидец.

Ряд пользователей разразился шутливыми комментариями. «Печалька, тополя сбросили не только листву!», «У деревьев нет хозяев, они свободны», - пишут они.

Впрочем, под одним из постов разговор перешел в серьезное русло.

«А когда мы научимся ставить машину на парковку без деревьев и когда такие в принципе появятся в городе? Да никогда, потому что мы один из самых благоустроенных городов по озеленению. Вот тебе и гордость, вот тебе и слезы», - рассуждает горожанин.

Еще один пензенец описал свою ситуацию.

«Когда управляйка попросила проголосовать за строительство многоуровневой стоянки на нашей общей придомовой территории, я был за. А теперь смотрю, почем строители пытаются нам впарить эти стоянки, и выходит, что 1 небольшое машиноместо стоит дороже 3-комнатной квартиры. И как-то желание пропадает связываться. За такие расценки я прямо на дерево, наверх, свою машину буду затаскивать. Не только на грязевой бурьян», - высказал он свою позицию.