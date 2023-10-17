В Пензе водитель разворачивался во дворе и не заметил пенсионерку

17.10.2023 | 13:45

41-летнего пензенского водителя будут судить за ДТП, в котором серьезно пострадал пешеход.

Авария случилась около 6:00 16 июня этого года на проспекте Строителей. Горожанин хотел выехать на своем автомобиле Chevrolet Lanos из двора дома № 70а и начал сдавать назад. Не заметив 74-летнюю женщину, он сбил ее.

Пенсионерка упала и потеряла сознание. Позже врачи констатировали, что ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

«Обвиняемый вину признал и пояснил, что хотел развернуться, пешехода не видел. После того как почувствовал удар в заднюю часть автомобиля, остановился, вышел и увидел лежащую у машины женщину», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Водителю грозит до 2 лет колонии и лишение права управлять транспортом на срок до 3 лет.

Также потерпевшая заявила иск о возмещении морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Дело направлено в суд.