Совершили невозможное: дорогу в Городище узнали из Стокгольма

15.10.2023 | 09:54

Дорогу в Городище Пензенской области безошибочно определили участники GeoGuessr - географической браузерной игры. Чемпионат мира начался в Стокгольме в пятницу, 13 октября.

Согласно правилам, игрокам требуется устанавливать местоположение в случайных местах на «Google Картах».

«В первый день соревнования произошел один из самых запоминающихся моментов среди всех турниров по GeoGuessr. В одном из заключительных раундов на вылет игрокам под никами Trabota и Topotic потребовалось угадать местоположение города Городище в Пензенской области России», - пишет портал DTF.

Определение мест в России - один из самых сложных моментов в игре, ведь у страны огромная площадь. Однако оба участника справились с заданием, с высокой точностью установив нужное местоположение.

Это удивительно еще и при том, что у игроков практически не было никаких ориентиров, кроме дороги. Topotic благодаря Городищу получил 5 000 баллов, что позволило ему не вылететь, победить на этой карте и продолжить борьбу.

Один из лучших игроков мира в GeoGuessr под ником rainbolt отметил, что Topotic удалось совершить практически невозможное, так как определять такие локации в России и других больших странах невероятно трудно.