Начался ремонт участка дороги Городище - Никольск

07.05.2025 | 11:21

В Пензенской области начался ремонт 6-километрового участка дороги Городище - Никольск - Ночка. Она входит в региональную опорную сеть - связывает Городищенский и Никольский районы, а также соединяет Пензенскую и Ульяновскую области.

Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, работы ведутся на подъезде к Городищу и в самом райцентре, на улице Фабричной.

Дорожники начали укреплять основание трассы методом холодной регенерации. Эта технология поможет увеличить несущую способность проезжей части и довести ее до нормативной нагрузки 11,5 тонны на ось.

Следующим этапом станет укладка асфальтобетонного покрытия и укрепления обочины щебнем.

Ранее стало известно, что в Вадинске строители приводят в порядок мост через реку Вад, построенный в 70-е годы прошлого века. Стоимость ремонта составляет 38,6 млн рублей. Завершить работы планируется к декабрю.