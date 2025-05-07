Начался ремонт участка дороги Городище - Никольск

В Пензенской области начался ремонт 6-километрового участка дороги Городище - Никольск - Ночка. Она входит в региональную опорную сеть - связывает Городищенский и Никольский районы, а также соединяет Пензенскую и Ульяновскую области.
Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, работы ведутся на подъезде к Городищу и в самом райцентре, на улице Фабричной.
Дорожники начали укреплять основание трассы методом холодной регенерации. Эта технология поможет увеличить несущую способность проезжей части и довести ее до нормативной нагрузки 11,5 тонны на ось.
Следующим этапом станет укладка асфальтобетонного покрытия и укрепления обочины щебнем.
Ранее стало известно, что в Вадинске строители приводят в порядок мост через реку Вад, построенный в 70-е годы прошлого века. Стоимость ремонта составляет 38,6 млн рублей. Завершить работы планируется к декабрю.
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