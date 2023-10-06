С остановок между Пензой и Кондолем убрали рекламу наркошопов

06.10.2023 | 18:32

В Пензенском районе с остановочных павильонов благодаря вмешательству прокуратуры исчезла реклама наркошопов.

Надписи о торговле наркотиками сотрудники надзорного органа обнаружили на 10 остановках вдоль дороги, ведущей из Пензы в Кондоль.

«Главам 4 сельских поселений района были немедленно внесены представления об устранении нарушений. В результате прокурорского вмешательства надписи пронаркотического характера ликвидированы», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В Кузнецке задержали трафаретчиков, рекламировавших наркошоп на улицах города. Ими оказались двое жителей Саратовской области 25 и 22 лет. Молодые люди приехали в Кузнецк в ночь с 5 на 6 октября, чтобы заработать незаконным путем. Полицейские и росгвардейцы нашли их.

В Пензе с сентября заработал чат-бот «Останови смерть» в Telegram. Горожане могут отправлять туда адреса и фотографии мест, где замечена реклама наркошопов.