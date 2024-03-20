38-летний пензенец устроил наркопритон в своей квартире

Пензенские полицейские обнаружили наркопритон в Первомайском районе. К ним поступила оперативная информация, которую подтвердила проверка.
Выяснилось, что 38-летний житель города систематически предоставлял свою квартиру знакомым, чтобы те употребляли в ней наркотики. В доме нашли и изъяли предметы, которыми они пользовались.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.
Знакомых пензенца привлекли к административной ответственности, с ними провели профилактические беседы о вреде запрещенных веществ.
В Пензенской области с 18 по 29 марта проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Жителей просят быть бдительными и рассказывать о незаконном обороте наркотиков по телефону дежурной части регионального УМВД России 56-31-11.
«Каждое сообщение может помочь своевременно раскрыть преступление, спасти чью-то жизнь. Анонимность гарантируется», - отметила Ольга Евдокимова.
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