В подъезде дома на Зеленодольской задержали мужчину с героином

В Пензе 27-летнего местного жителя, объявленного в розыск, нашли в подъезде с героином. Он может лишиться свободы на десяток лет.
Мужчина ранее был судим за кражу и находился в исправительной колонии строгого режима, но впоследствии наказание заменили на принудительные работы.
«Осужденный встал на учет в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Пензенской области. В ноябре 2023 г. в 10:00 он покинул территорию исправительного центра по заявлению, возвратиться обязан был до 18:00. По состоянию на 18:01 не прибыл», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.
Беглеца начали искать. Его задержали на улице Зеленодольской с 11 свертками в кармане.
«Согласно заключению эксперта, представленное на исследование вещество является наркотическим средством - героином, массой более 4 граммов», - пояснили в пресс-службе областного УМВД РФ.
Пензенец признался, что заказал наркотик в интернете и забрал закладку из тайника. Употребить героин он хотел лично.
На мужчину завели уголовное дело и поместили под стражу.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - отметили в УМВД.
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