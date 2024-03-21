В подъезде дома на Зеленодольской задержали мужчину с героином

21.03.2024 | 11:59

В Пензе 27-летнего местного жителя, объявленного в розыск, нашли в подъезде с героином. Он может лишиться свободы на десяток лет.

Мужчина ранее был судим за кражу и находился в исправительной колонии строгого режима, но впоследствии наказание заменили на принудительные работы.

«Осужденный встал на учет в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Пензенской области. В ноябре 2023 г. в 10:00 он покинул территорию исправительного центра по заявлению, возвратиться обязан был до 18:00. По состоянию на 18:01 не прибыл», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Беглеца начали искать. Его задержали на улице Зеленодольской с 11 свертками в кармане.

«Согласно заключению эксперта, представленное на исследование вещество является наркотическим средством - героином, массой более 4 граммов», - пояснили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Пензенец признался, что заказал наркотик в интернете и забрал закладку из тайника. Употребить героин он хотел лично.

На мужчину завели уголовное дело и поместили под стражу.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - отметили в УМВД.