16-летний пензенец ответит за пакетик наркотика массой 1 грамм

19.03.2024 | 17:12

В Пензе 16-летнего подростка подозревают в покушении на покупку наркотика. По версии следствия, все произошло в начале января.

Юный горожанин нашел товар в интернете и заказал для личного употребления.

Однако получить наркотик подросток не успел. Узнав координаты закладки в Октябрьском районе, он отправился на место, где его и задержали полицейские.

Пакетик с запрещенным веществом массой чуть более 1 грамма (считается крупным размером) изъяли.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.