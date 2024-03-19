16-летний пензенец ответит за пакетик наркотика массой 1 грамм

В Пензе 16-летнего подростка подозревают в покушении на покупку наркотика. По версии следствия, все произошло в начале января.
Юный горожанин нашел товар в интернете и заказал для личного употребления.
Однако получить наркотик подросток не успел. Узнав координаты закладки в Октябрьском районе, он отправился на место, где его и задержали полицейские.
Пакетик с запрещенным веществом массой чуть более 1 грамма (считается крупным размером) изъяли.
«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.
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