Пензенский врач-флеболог обвиняется в покушении на сбыт наркотика

30.03.2024 | 13:55

В Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении врача из Пензы и его друга. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт мефедрона.

Осенью 2023 года 30-летний пензенец, работавший хирургом-флебологом, решил дополнительно заработать и устроился в интернет-магазин по продаже наркотических средств в качестве закладчика. К делу он подключил своего 28-летнего друга.

В начале ноября приятели забрали из тайника в Пензенской области крупную партию мефедрона (общей массой около 50 граммов) и расфасовали его по сверткам для дальнейшего сбыта в Мордовии. Приехав в Саранск, мужчины оборудовали 20 закладок, после чего их задержали сотрудники полиции.

Из автомобиля, на котором приехали пензенцы, полицейские изъяли 30 свертков с наркотическим средством. В кармане куртки врача обнаружилось еще 13 пакетиков с мефедроном, а у его друга - более 2 граммов запрещенного вещества для личного употребления.

Задержанные были заключены под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.