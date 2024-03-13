Наказали пензенца, заманившего школьницу в сети наркоторговли

В Пензе вынесли приговор молодому горожанину, который уговорил школьницу заняться сбытом наркотиков.
Пензенец посулил девочке быстрое обогащение и заявил, что для нее дело безопасно, ведь уголовная ответственность в силу возраста ей не грозит.
Школьница поверила словам знакомого и стала членом преступной группы, которая распространяла запрещенные вещества в Пензе и области, делая закладки. Злоумышленники использовали методы конспирации, друг друга в лицо не знали и даже не слышали голосов подельников.
Деятельность группы раскрыли, а пензенца признали виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.
Мужчине назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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