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Из жизни

В Сердобске решили принудительно выдворить из РФ мигранта-наркомана

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Сердобский городской суд Пензенской области принял решение выдворить из страны гражданина Таджикистана, которого задержали в состоянии наркотического опьянения.

Полицейские остановили мужчину на улице 2 марта. У них были основания полагать, что он употребил запрещенное вещество.

«Его поведение не соответствовало обстановке, были покраснение кожных покровов, малоразборчивая речь, отсутствие запаха алкоголя изо рта», - перечислили в суде. Проходить медицинское освидетельствование задержанный отказался.

Изучив материалы дела, суд назначил иностранцу наказание в виде 15 суток ареста с принудительным выдворением за пределы РФ.

Ранее пензенские сотрудники полиции, УФСБ и Росгвардии в очередной раз вышли на поиски иностранцев, не имеющих права жить и работать в России. Участники рейда посетили 524 места, где могли находиться нарушители, в том числе рынки и строительные площадки. По результатам проверок было составлено 164 административных дела, 14 человек будут выдворены из страны, 23 получили отказ во въезде в Россию.

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Источник — фото Сердобского городского суда
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