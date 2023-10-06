В Кузнецке задержали людей, рекламировавших наркошоп

06.10.2023 | 15:55

В Кузнецке задержали художников, рекламировавших наркошоп на улицах города. Ими оказались двое жителей Саратовской области 25 и 22 лет. Именно на их «творчество» ранее жаловались местные.

Молодые люди приехали в Кузнецк в ночь с 5 на 6 октября, чтобы заработать незаконным путем. Тогда же они нанесли запрещенные надписи на стены домов.

Поисками нарушителей занялись полицейские и росгвардейцы. Парней нашли и задержали. Те признали вину и раскаялись.

«В рамках материала проверки устанавливаются все факты правонарушений. На основании полученных результатов будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На территории региона продолжается оперативно-профилактическая операция «Мак-2023». Жителей просят сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков в полицию по телефону горячей линии 59-10-10. Звонящим гарантируют анонимность.

Также в областном центре с сентября заработал чат-бот «Останови смерть» в Telegram. Горожане могут отправлять туда адреса и фотографии мест, где замечена реклама наркошопов.