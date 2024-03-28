Сетевое издание|18+|Четверг|28 мар 2024|22:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

16-летний подросток оборудовал тайники с наркотиком в Пензе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе 16-летнего подростка подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Парень решил заработать незаконным способом и связался с плохой компанией в интернете.

По данным следствия, в конце февраля этого года он получил данные о местонахождении закладки с запрещенным веществом массой 1,96 грамма, привез его домой, расфасовал на мелкие партии и оборудовал несколько тайников на территории Октябрьского района.

«Преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, не был доведен подростком до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку он был задержан сотрудниками полиции. В ходе осмотров места происшествия наркотическое средство изъято правоохранителями», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база.

Ранее сообщалось, что другого 16-летнего пензенского подростка подозревают в покушении на покупку наркотика. По версии следствия, в начале января он нашел товар в интернете и заказал для личного употребления, однако получить не успел. Узнав координаты закладки в Октябрьском районе, юный горожанин отправился на место, где его и задержали полицейские.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте