16-летний подросток оборудовал тайники с наркотиком в Пензе

28.03.2024 | 21:41

В Пензе 16-летнего подростка подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Парень решил заработать незаконным способом и связался с плохой компанией в интернете.

По данным следствия, в конце февраля этого года он получил данные о местонахождении закладки с запрещенным веществом массой 1,96 грамма, привез его домой, расфасовал на мелкие партии и оборудовал несколько тайников на территории Октябрьского района.

«Преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, не был доведен подростком до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку он был задержан сотрудниками полиции. В ходе осмотров места происшествия наркотическое средство изъято правоохранителями», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база.

Ранее сообщалось, что другого 16-летнего пензенского подростка подозревают в покушении на покупку наркотика. По версии следствия, в начале января он нашел товар в интернете и заказал для личного употребления, однако получить не успел. Узнав координаты закладки в Октябрьском районе, юный горожанин отправился на место, где его и задержали полицейские.