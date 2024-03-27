В Пензе актриса Рамиля Искандер признала вину в наркопреступлении

27.03.2024 | 15:49

В среду, 27 марта, Первомайский районный суд Пензы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой), а также двух ее 21-летних соучастников - жителей Пензы и Заречного.

Им инкриминируется попытка сбыта наркотиков группой лиц в значительном и особо крупном размерах.

Еще один член группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

По версии следствия, не позднее 1 января 2023 года Рамиля Искандер (Хисамова) через мессенджер договорилась со знакомым, находившимся в Пензе, о создании интернет-магазина для сбыта наркотиков и психотропных веществ. Пензенец в тот же день привлек к делу двоих знакомых.

Затем Хисамова приобрела партию товара общей массой около 2,6 кг, перевезла на своем автомобиле домой и распределила на мелкооптовые, одну из которых, массой более 300 г, передала для сбыта в Пензе через интернет-магазин. Остальное она хранила дома и в машине.

9 января 2023 года один из подельников доставил партию запрещенных веществ в Пензу и передал сообщникам, а те расфасовали ее на мелкие дозы. 15 февраля преступники оборудовали тайник и разместили его описание и адрес на витрине интернет-магазина. После этого их задержали сотрудники полиции, которые изъяли наркотиков.

Рамилю Искандер задержали в Москве. При обыске ее дома и автомобиля было найдено около 2 килограммов амфетамина, кокаина, мефедрона. По решению Железнодорожного суда Пензы артистку взяли под стражу.

После завершения расследования документы передали в суд.

«Уголовное дело рассматривается судьей единолично. Суду предстоит исследовать все материалы дела, после чего принять законное и обоснованное решение», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

«Вину признаю, глубоко раскаиваюсь», - цитирует 46-летнюю актрису ТАСС.

Рамиля Искандер известна ролями в фильмах и сериалах («Царь», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Провидица», «Доктор Рихтер 2» и другие). Также она артистка озвучки. В частности, ее голосом «говорят» актрисы Мила Кунис и Марион Котийяр.