Сотрудник УФСИН спас девушку, стоявшую в окне на ул. Ладожской

04.06.2024 | 16:05

Сотрудник УФСИН РФ по Пензенской области Александр Кучеров помог девушке, которая хотела выпрыгнуть из окна дома на улице Ладожской.

Он увидел ее из своей квартиры напротив, сразу же вызвал скорую помощь, сотрудников МЧС и полиции, сам направился к подъезду.

«Сначала Александр вел переговоры с улицы, затем поднялся к девушке и отговорил ее от опрометчивого поступка. После чего провел с ней беседу, узнал причину, подтолкнувшую на такой радикальный шаг. Ему удалось убедить девушку в том, что она сможет справиться со всеми проблемами», - рассказали в пресс-службе управления.

Когда на место прибыли медики, они оказали пензячке необходимую психологическую помощь.

Александр Кучеров - начальник 2-го отделения по конвоированию. Руководство не оставило его поступок без внимания.

«Это пример мужества, самоотверженности и достоин уважения. Мы очень рады, что в нашем ведомстве служат такие сотрудники», - отметил начальник управления Игорь Киреев.

Источник фото № 2 - УФСИН РФ по Пензенской области.