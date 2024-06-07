Опубликован список адресов, по которым в Пензе благоустроят дворы

07.06.2024 | 11:35

В Пензе сформирован перечень адресов для участия в программе «Мой двор» в этом году. В список вошло 192 объекта.

Как пояснили в городском управлении ЖКХ, по этой программе выполняется ремонт участков дорог и тротуаров, расположенных на придомовых территориях.

Адреса дворов, вошедших в программу, следующие:

- ул. Фурманова, 3;

- ул. Островского, 7, 14, 16;

- ул. 8 Марта, 3, 7, 9, 25;

- ул. Коммунистическая, 35;

- ул. Ворошилова, 5, 8;

- ул. Суворова, 140, 142, 146, 162, 172, 190;

- проспект Победы, 12, 14, 14а, 15;

- ул. Кулакова, 3, 11;

- ул. Карпинского, 19, 19а, 24а, 30а, 32, 37, 44а;

- ул. Плеханова, 6, 10, 12, 16, 18;

- ул. Пушкина, 9;

- ул. Чкалова, 13;

- ул. Попова, 14а;

- ул. Мира, 1, 3, 5, 8, 55;

- ул. Военный Городок, корпус 149;

- ул. Военный Городок, 11;

- ул. Маршала Крылова, 15;

- ул. Куйбышева, 11;

- ул. Свердлова/Красная, 40/13;

- ул. Бийская, 6, 7, 19;

- ул. Совхоз-Техникум, 1, 48;

- ул. Кижеватова, 6, 10, 14, 17;

- ул. Тепличная, 14, 16;

- ул. Калинина, 82, 84, 95, 97, 97а, 99, 100, 101, 102, 108, 152, 156;

- ул. Гоголя, 81;

- проезд Калинина, 2;

- ул. Металлистов, 1, 1а, 2, 2а, 3;

- ул. Краснова, 29а;

- 3-й проезд Лобачевского, 3;

- ул. Челябинская, 1а;

- ул. Терновского, 162а, 174, 203, 207;

- ул. Пушанина, 9, 20;

- 4-й проезд Терновского, 11;

- ул. Терешковой, 6, 8, 9, 15, 17;

- ул. Толстого, 4, 6;

- ул. Герцена, 44;

- ул. Луначарского, 7, 8, 40, 46;

- ул. Клары Цеткин, 25, 44, 63, 65;

- ул. Дружбы, 3а;

- ул. Медицинская, 5;

- ул. Ново-Казанская, 14;

- ул. Лагерная, 12а;

- ул. Спартаковская, 9;

- ул. Антонова, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 31, 35, 43, 45, 47;

- ул. Ладожская, 13, 17, 19, 35, 105, 113, 117, 119, 121, 123, 164;

- проспект Строителей, 15, 18, 20, 37, 39, 54, 72, 76, 80, 88, 91,132, 134, 152, 156;

- ул. Тернопольская, 3;

- ул. Рахманинова, 7, корп. 1, 2;

- ул. Рахманинова, 43;

- ул. Бородина, 10, 18, 19, 20, 21;

- ул. Одесская, 6;

- ул. Кронштадтская, 6, 13;

- ул. Минская, 3а, 13;

- ул. Ульяновская, 5, 9;

- проспект Победы, 91, 95, 105, 107, 113, 134, 148,150;

- ул. Леонова, 37;

- ул. Ленина, 11, 16;

- ул. Сумская, 32;

- ул. Аустрина, 154, 158, 162, 170, 172, 178.