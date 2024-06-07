Опубликован список адресов, по которым в Пензе благоустроят дворы

В Пензе сформирован перечень адресов для участия в программе «Мой двор» в этом году. В список вошло 192 объекта.
Как пояснили в городском управлении ЖКХ, по этой программе выполняется ремонт участков дорог и тротуаров, расположенных на придомовых территориях.
Адреса дворов, вошедших в программу, следующие:
- ул. Фурманова, 3;
- ул. Островского, 7, 14, 16;
- ул. 8 Марта, 3, 7, 9, 25;
- ул. Коммунистическая, 35;
- ул. Ворошилова, 5, 8;
- ул. Суворова, 140, 142, 146, 162, 172, 190;
- проспект Победы, 12, 14, 14а, 15;
- ул. Кулакова, 3, 11;
- ул. Карпинского, 19, 19а, 24а, 30а, 32, 37, 44а;
- ул. Плеханова, 6, 10, 12, 16, 18;
- ул. Пушкина, 9;
- ул. Чкалова, 13;
- ул. Попова, 14а;
- ул. Мира, 1, 3, 5, 8, 55;
- ул. Военный Городок, корпус 149;
- ул. Военный Городок, 11;
- ул. Маршала Крылова, 15;
- ул. Куйбышева, 11;
- ул. Свердлова/Красная, 40/13;
- ул. Бийская, 6, 7, 19;
- ул. Совхоз-Техникум, 1, 48;
- ул. Кижеватова, 6, 10, 14, 17;
- ул. Тепличная, 14, 16;
- ул. Калинина, 82, 84, 95, 97, 97а, 99, 100, 101, 102, 108, 152, 156;
- ул. Гоголя, 81;
- проезд Калинина, 2;
- ул. Металлистов, 1, 1а, 2, 2а, 3;
- ул. Краснова, 29а;
- 3-й проезд Лобачевского, 3;
- ул. Челябинская, 1а;
- ул. Терновского, 162а, 174, 203, 207;
- ул. Пушанина, 9, 20;
- 4-й проезд Терновского, 11;
- ул. Терешковой, 6, 8, 9, 15, 17;
- ул. Толстого, 4, 6;
- ул. Герцена, 44;
- ул. Луначарского, 7, 8, 40, 46;
- ул. Клары Цеткин, 25, 44, 63, 65;
- ул. Дружбы, 3а;
- ул. Медицинская, 5;
- ул. Ново-Казанская, 14;
- ул. Лагерная, 12а;
- ул. Спартаковская, 9;
- ул. Антонова, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 31, 35, 43, 45, 47;
- ул. Ладожская, 13, 17, 19, 35, 105, 113, 117, 119, 121, 123, 164;
- проспект Строителей, 15, 18, 20, 37, 39, 54, 72, 76, 80, 88, 91,132, 134, 152, 156;
- ул. Тернопольская, 3;
- ул. Рахманинова, 7, корп. 1, 2;
- ул. Рахманинова, 43;
- ул. Бородина, 10, 18, 19, 20, 21;
- ул. Одесская, 6;
- ул. Кронштадтская, 6, 13;
- ул. Минская, 3а, 13;
- ул. Ульяновская, 5, 9;
- проспект Победы, 91, 95, 105, 107, 113, 134, 148,150;
- ул. Леонова, 37;
- ул. Ленина, 11, 16;
- ул. Сумская, 32;
- ул. Аустрина, 154, 158, 162, 170, 172, 178.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀