Пугающие прохожих силомеры исчезнут с ул. Московской, но не сразу

27.09.2023 | 10:48

Боксерские груши, пугающие некоторых пешеходов на улице Московской, исчезнут, но не скоро.

На развлекательные аппараты по измерению силы одна из горожанок Регина Ч. пожаловалась на странице губернатора во «ВКонтакте». По ее мнению, «в них бьют изо всех сил, могут задеть прохожих, испугать детей и стариков».

Представитель администрации Пензы пояснил женщине, что силомеры расположены на улице Московской в рамках проведения муниципальной ярмарки.

«Какая ярмарка, когда оказание данных услуг МЕШАЕТ другим жителям города! Прошу принять жалобу и работать в направлении улучшения жизни горожан, а не прибыли у тех, кто поставил эти автоматы! Единицам вы делаете хорошо в материальном плане, а большинство людей не может пройти по ПЕШЕХОДНОЙ улице города!» - отреагировала на ответ Регина.

После этого в обсуждение вмешалось региональное министерство общественной безопасности.

«В конце октября силомеры, расположенные в сквере имени В. Г. Белинского, на улице Московской, 71, и на территории Фонтанной площади, будут убраны», - заверили пензячку.