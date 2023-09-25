Пензячку пугают боксерские груши на улице Московской

25.09.2023 | 12:45

Жительница Пензы Регина Ч. попросила навести порядок на центральной улице города - Московской. По ее мнению, гуляющие там подвергаются опасности.

«Ни одного патрулирующего полицейского. Для примера: в Саранске в центре полицейские не проходят, а стоят на определенной точке и наблюдают за общественным порядком», - отметила женщина, обратившаяся к губернатору на его странице во «ВКонтакте» в понедельник, 25 сентября.

Она заявила, что в центре города очень много выпивающей молодежи, которая агрессивно себя ведет, курит, мусорит, дерется, ломает все, что можно. На замечания взрослых подростки практически не реагируют. Для контроля за ними и нужны правоохранительные посты, считает Регина.

Есть на Московской и еще одна опасность для обычных пешеходов.

«Повсюду установили автоматы с боксерскими грушами. Бьют в них изо всех сил, могут задеть прохожих, испугать детей и стариков. Кто разрешил эти боксерские груши в центре города??? Свою силу можно проверить в тренажерном зале или на спортплощадке», - обозначила собственную позицию горожанка.

По состоянию на 12:30 25-го числа, ответа на свои предложения она не получила.