Сетевое издание|18+|Вторник|26 сен 2023|14:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе суд наказал маршрутчика, по вине которого упала пассажирка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе осудили водителя маршрутки, по вине которого серьезно пострадала пассажирка.

7 декабря прошлого года шофер в рамках городского маршрута ехал по улице Каракозова со стороны Насосной в направлении Саранской.

На остановке «Пенза-IV» он остановился и открыл заднюю боковую дверь для пассажиров, после чего, не закрыв ее, тронулся с места. Выходившая из салона женщина, не успевшая ступить на землю обеими ногами, потеряла равновесие и упала.

Здоровью пассажирки был нанесен тяжкий вред.

Водитель не признал свою вину, заявив, что убедился в завершении высадки, закрыл автоматическую дверь, включил поворотник, посмотрел в зеркало заднего вида и только тогда продолжил движение. По его словам, женщина за дверь не держалась, чтобы она падала, он не видел, другие пассажиры ни о чем таком ему не сообщали.

Тем не менее показания пострадавшей подтвердились.

При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее не привлекался к административной ответственности, в том числе в сфере безопасности дорожного движения, участвовал в боевых действиях в Чечне.

Его приговорили к ограничению свободы сроком на 2 года с лишением права управлять транспортом на такой же период.

С перевозчика взыскано 400 000 рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте