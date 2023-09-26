В Пензе суд наказал маршрутчика, по вине которого упала пассажирка

26.09.2023 | 12:33

В Пензе осудили водителя маршрутки, по вине которого серьезно пострадала пассажирка.

7 декабря прошлого года шофер в рамках городского маршрута ехал по улице Каракозова со стороны Насосной в направлении Саранской.

На остановке «Пенза-IV» он остановился и открыл заднюю боковую дверь для пассажиров, после чего, не закрыв ее, тронулся с места. Выходившая из салона женщина, не успевшая ступить на землю обеими ногами, потеряла равновесие и упала.

Здоровью пассажирки был нанесен тяжкий вред.

Водитель не признал свою вину, заявив, что убедился в завершении высадки, закрыл автоматическую дверь, включил поворотник, посмотрел в зеркало заднего вида и только тогда продолжил движение. По его словам, женщина за дверь не держалась, чтобы она падала, он не видел, другие пассажиры ни о чем таком ему не сообщали.

Тем не менее показания пострадавшей подтвердились.

При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее не привлекался к административной ответственности, в том числе в сфере безопасности дорожного движения, участвовал в боевых действиях в Чечне.

Его приговорили к ограничению свободы сроком на 2 года с лишением права управлять транспортом на такой же период.

С перевозчика взыскано 400 000 рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.