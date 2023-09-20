В Пензе ребенок наткнулся на отраву для собак по дороге в детсад

20.09.2023 | 11:29

На улице Островского в Пензе ребенок по дороге в детский сад нашел отраву для собак. Об этом сообщила его мама в Telegram в среду, 20 сентября.

Женщина приложила к своему посту несколько фотографий, подтверждающих ее слова.

«Сегодня по дороге в детский сад, проходя по тропинке через школу № 27, ребенок нашел разбросанные кусочки колбасы, в которые была вставлена таблетка. Обращаюсь ко всем нелюбителям животных. Вы про детей подумали? Интересно, знает ли человек, разбросавший это по адресу: г. Пенза, ул. Островского, 8, про административную и уголовную ответственность? Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, ознакомьтесь! Закон для всех! Не боитесь закона, так побойтесь Бога! Все в жизни возвращается - и плохое, и хорошее», - прокомментировала пензячка.

Ее сообщение вызвало бурную дискуссию, смысл которой свелся к тому, что одна из горожанок назвала вечными качелями: «стаи агрессивных собак свирепствуют в районах» vs «кто-то травит бедных собачек».

«Нежелание власти решать проблему бездомных животных доводит людей до самосуда над этими животными», «Значит, полно собак развелось! Люди сами борются», «Желаю потравить бездомных собачек. Чтобы не кусали и не пугали детей. А кто очень за них заступается, пусть забирает их к себе домой и там радуется своим новым питомцам», - написали одни.

«Живодеры! Потом удивляетесь, откуда такая жестокость? Вот отсюда, из детства и с добровольного гласного или негласного согласия на это безобразие!», «Эту колбасу с таблетками засунуть бы в одно место тому, кто это раскидал», - ответили другие.

Ранее пензенцы сообщали о стае бродячих собак, терроризирующих жителей микрорайона Арбеково. На глазах у людей они насмерть загрызли трех кошек, а также окружили и облаяли женщину с домашним псом. Еще одно животное погибло по той же причине на улице Бурмистрова (район Окружной).

Весной депутаты Пензенской городской думы выступили за ликвидацию бродячих собак. «У нас два пути: либо заниматься эвтаназией, либо выделять миллионы, чтобы отлавливать всех собак и содержать их в питомнике. Потому что стерилизация ничего не дает, собаки становятся только более агрессивными», - пояснил на июньской сессии председатель гордумы Владимир Мутовкин. Однако на региональном уровне соответствующий нормативный акт не принят.