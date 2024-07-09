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Ликбез

Можно ли брать собаку с собой на пляж?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я хочу поехать купаться и взять с собой на пруд собаку, она не входит в перечень опасных. Буду ли я нарушителем?

Ответ специалиста

Эксперты портала «Объясняем.рф» совместно с сотрудниками Роскачества рассказали, как взять питомца с собой к водоему и ничего не нарушить.

«Согласно правилам МЧС, на пляже запрещено находиться с любыми животными, кроме собак-поводырей. Это требования санитарных норм. Собаку можно взять только на дикий пляж, где нельзя плавать людям и стоит знак «Купаться запрещено», - рассказали специалисты.

При этом человеку окунаться в воду в таких местах не стоит - это опасно.

Гулять с питомцем рядом с пляжем можно, но при этом нужно следить, чтобы он не заходил в зону отдыха.

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