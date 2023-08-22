Стая из 15 собак терроризирует Арбеково

22.08.2023 | 11:52

Пензенцы, живущие в Арбекове, близки к отчаянию. Люди боятся за своих детей, питомцев и жалеют погибших уличных кошек. Причина тому - стая собак из примерно 15 особей.

Местные жители прислали в редакцию PenzaInform.ru несколько записей, сделанных на улицах Бородина, Ладожской, проспекте Строителей.

На одном видео стая собак ловит и раздирает кошку, на другом - окружила и облаяла женщину с домашним псом (ей едва удалось отогнать животных, действие происходит около детского сада), на третьем стая убивает другую кошку.

«Ждут, когда на месте кошки окажется маленький ребенок?», «Я своего ребенка выпускать опасаюсь одного. Жесть, 21 век - и бояться диких животных в городе», «Сейчас опять напишут: выезд был, собак нет», «Трындец, дети не защищены. Чего мы ждем? Администрация, ау!», «Ждут, ждут чиновники беды. Без беды, по ходу, никак не решится», «Какой ужас, голова закружилась от увиденного, не дай Бог попадется ребенок»», - ужаснулись пензенцы. Мыслями и эмоциями они поделились в комментариях в телеграм-канале PenzaInform.

Горожане дают мрачные прогнозы: «А скоро еще и школы откроются, и детям придется встречать их ранним утром на пути», «Они чувствуют свою безнаказанность и наглеют», «Сегодня убили кошку, а завтра убьют ребенка, идущего в школу».

Пензенцы обсудили, кто каким способом обороняется от бродячих псов. Одни используют шокер, другие - перцовый баллончик, третьи - отпугиватель (устройство, подающее мощный ультразвуковой сигнал).

Люди уверены: отлов, чипирование, стерилизация и последующее возвращение собак на улицу не может решить проблему.

«Собак надо убирать с улиц городов. Радикально путем ликвидации или же вывозом в дальние районы области в отдельный загон. В последнем случае стерилизация еще имеет смысл», «Никакой пользы для населения и государства бродячие собаки не несут, наоборот, наносят вред, убивают и калечат граждан, распространяют множество заболеваний, в том числе бешенство, портят имущество, уничтожают домашних птиц и скот. Защита жизни и здоровья граждан, их свобода и благополучие превыше всего. Поэтому для защиты и благополучия граждан безнадзорных собак необходимо навсегда ликвидировать из населенных пунктов РФ любым доступным каждому региону способом», «Отлов и усыпление или расстрел, что угодно, только не стерилизация и отпускать обратно на улицу», «Они, стерилизованные, кусаться и жрать кошек перестанут?» «А как поможет стерилизация? Они эту кошку не ахали, они ее убили и сожрали», - отметили пензенцы.

Собаки терроризируют не только Арбеково. Жалобы на стаи поступают из Ахун, с улиц Суворова, Калинина, Коммунистической и др.

Вот только администрация Пензы может действовать исключительно в соответствии с существующим законодательством.

«Все отловленные и помещенные в приют животные подлежат 100% обязательной стерилизации (кастрации) и вакцинации от бешенства. Провести операцию по стерилизации (кастрации) сразу при поступлении в приют невозможно, так как стерилизация (кастрация) взрослых особей проводится после их 20-дневного содержания в приюте (из которых 14 дней карантин, 6 дней после вакцинации), щенки подлежат стерилизации (кастрации) по достижению 5-месячного возраста, до достижения которого они содержатся в приюте. После проведения стерилизации (кастрации) животное содержится в приюте еще 10 дней, после чего в ухо устанавливается бирка, и оно подлежит возврату в среду обитания», - уточнили в городском управлении ЖКХ.