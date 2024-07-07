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Общество

Пензенцев хотят штрафовать за собак на самовыгуле

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В Пензенской области хотят установить административную ответственность за несоблюдение дополнительных требований к содержанию домашних животных. Законопроект будут рассматривать на сессии законодательного собрания в пятницу, 12 июля.

Согласно ему, если собака самостоятельно выходит за пределы огороженной территории, принадлежащей ее хозяину, граждан могут оштрафовать на сумму от 1 000 до 2 000 рублей, должностных лиц - от 2 000 до 5 000, юрлиц от 5 000 до 10 000 рублей.

«Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до 70 000 рублей», - гласит проект.

Кроме того, поплатиться можно и за отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки при входе на огороженную территорию. Предусмотрен штраф от 1 000 до 2 000 рублей для граждан, от 2 000 до 5 000 рублей для должностных лиц и от 5 000 до 10 000 рублей для юридических лиц.

Повторное нарушение - от 2 000 до 4 000 рублей для граждан, от 10 000 до 20 000 рублей для должностных лиц и от 20 000 до 70 000 рублей для юридических лиц.

Выгул собак без намордника и поводка в местах, не предназначенных для этого, будет караться штрафом от 1 000 до 3 000 рублей. Повторное нарушение - от 3 000 до 4 000 рублей.

Содержание домашних животных в местах общего пользования в многоквартирном доме грозит штрафом на сумму от 1 000 до 2 000 рублей. При повторном нарушении - от 2 000 до 4 000 рублей.

Выгул собак лицами, неспособными их контролировать, например в состоянии опьянения, будет наказываться наложением административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей. Повторно - от 3 000 до 5 000 рублей.

За осуществление деятельности по временному содержанию животных в квартирах без нарушения санитарных норм придется заплатить от 1 000 до 2 000 рублей. Если это совершенно повторно - от 2 000 до 4 000 рублей.

«Применение мер административной ответственности при ненадлежащем содержании и выгуле животных может выступить в качестве эффективной предупредительной меры и обеспечить сокращение количества правонарушений в области обращения с животными», - говорится в пояснительной записке.

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